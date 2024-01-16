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Германия

Сегодня, 15:16

Тухель признался, что в «Челси» его больше ценили, чем в «Баварии»

Алина Савинова
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сравнил отношение к себе в Германии и Англии.

«Довольно простой вопрос. Я чувствую, что в Германии мы очень критично относимся друг к другу, особенно это касается игроков и тренеров. Это очень трудно искоренить — данная картина, философия сохраняется на протяжении многих лет. Да, в Англии я чувствовал большую признательность по отношении к себе», — приводит Goal слова тренера.

Тухель с 2021 по 2022 год возглавлял «Челси», который привел к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. С 2023 года 50-летний специалист является главным тренером «Баварии». На данный момент красные под его руководством занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 41 очко за 16 матчей.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/bayern-munich-boss-thomas-tuchel-felt-more-appreciated-at-chelsea-fierce-criticism-germany/bltdc14554fc64b5d6e#csff98630c4a329e10
Футбол
ФК Бавария
ФК Челси
Томас Тухель
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