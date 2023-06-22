Тюрам отказался переходить в «ПСЖ»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, стороны несколько раз контактировали в течение последних недель. Однако футболист решил отказать «ПСЖ» и сообщил об этом клубу. При выборе Тюрама сыграло роль несколько факторов. Так, француз хотел закрепиться на позиции «девятки», а «ПСЖ», в отличие от других клубов, не мог ему это гарантировать. Отсутствие ясности в отношении спортивного проекта парижан в среднесрочной перспективе также повлияло на решение Тюрама.

Сохраняющаяся неопределенность относительно стиля игры нового тренера и невозможность переговоров с ним тоже сыграли свою роль.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Милан» и «Лейпциг».

В сезоне-2022/23 форвард провел 32 матча за «Боруссию», забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.