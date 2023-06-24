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Тюрам попрощался с менхенгладбахской «Боруссией»: «Вы позволили мне осуществить мечты»

Мария Гусева
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Нападающий Маркус Тюрам в социальной сети попрощался с менхенгладбахской «Боруссией».

25-летний француз покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

«Когда я приехал четыре года назад, возможно, вы знали только мою фамилию. Но вы приняли меня в свой дом, я почувствовал себя частью семьи. Благодаря вашей поддержке я рос, превосходя все свои ожидания. Вы позволили мне раздвинуть границы моих мечтаний и разделили со мной четыре прекрасных года. Вы позволили мне превзойти мои ожидания и осуществить мои мечты. За все это я благодарю вас. Мы встретимся снова», — сказал футболист.

Ранее появлялась информация, что Тюрам перейдет в «Интер».

Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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