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Сегодня, 22:06

У защитника «Баварии» Дэвиса выявили черепно-мозговую травму

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был заменен в перерыве матча 9-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда (2:2). Незадолго до этого канадец получил удар ногой по голове от Джуда Беллингема.

Обследование выявило у Дэвиса черепно-мозговую травму, сообщает на своем официальном сайте мюнхенцев.

В пресс-релизе говорится о том, что Альфонсо чувствует себя хорошо, но в воскресенье он не тренировался.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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