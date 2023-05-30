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Сегодня, 10:26

Хенесс — об увольнении Кана из «Баварии»: «Он не оправдал ожиданий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о решении уволить Оливера Кана с поста генерального директора клуба.

«Увольнение Кана? Это был неприятный разговор. Было ли ошибкой изначально приглашать его? Оглядываясь назад, вы можете так говорить. Оливер — высокоинтеллектуальный человек, с которым вам нравится общаться. Я очень разочарован, потому что думал, что он сможет справиться с этой работой благодаря своей индивидуальности, но вместо этого он окружил себя своими советниками», — приводит слова Хенесса Kicker.

Также Ули заявил, что, несмотря на то что Кан не оправдал ожиданий на посту гендиректора, он очень уважает его.

«Я очень уважаю этого человека, как игрок он многое сделал. Несмотря на то что он не оправдал ожиданий на посту генерального директора, моя дверь для Оливера всегда открыта. Нам нужно спокойствие, а не та суматоха, которая царила в последнее время», — сказал Хенесс.

«Бавария» объявила об увольнении Кана сразу после завоевания чемпионского титула в бундеслиге. Кроме того, мюнхенцев покинул спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Оливер Кан
Ули Хенесс
ФК Бавария
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