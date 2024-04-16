Умер чемпион мира по футболу Бернд Хельценбайн

Бывший полузащитник сборной ФРГ и «Айнтрахта» Бернд Хельценбайн скончался на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба германского клуба из Франкфурта-на-Майне.

Футболист выступал за «Айнтрахт» на протяжении 14 лет — с 1967 по 1981 год. Всего за команду он провел 524 матча во всех турнирах. Вместе с «орлами» Хельценбайн выиграл Кубок УЕФА и трижды становился победителем Кубка Германии. После завершения игровой карьеры он работал в «Айнтрахте» сначала на посту вице-президента, а затем занимал должность скаута клуба.

Также полузащитник играл в американском «Форт-Лодердейл Страйкерсе» и немецких «Зальмроре» и «Райн-Майне».

За сборную ФРГ на счету Хельценбайна 40 матчей. Он является чемпионом мира 1974 года и серебряным призером чемпионата Европы-1976.