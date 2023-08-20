Хет-трик Беренса принес «Униону» победу над «Майнцем»

«Унион» Берлин на своем поле обыграл «Майнц» в матче 1-го тура бундеслиги — 4:1.

Победу хозяевам принес хет-трик Кевина Беренса. 32-летний форвард забил на 1-й, 9-й и 70-й минутах. Еще один мяч на счету Милоша Пантовича, который отличился на 90+6-й минуте.

Единственный гол «Майнца» на 64-й минуте забил Антони Каси, а минутой ранее гости не реализовали пенальти.

В следующем туре «Унион» 26 августа сыграет в гостях с «Дармштадтом», а «Майнц» 27 августа дома встретится с «Айнтрахтом».