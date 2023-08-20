Хет-трик Беренса принес «Униону» победу над «Майнцем»

Сегодня, 18:31
«Унион» Берлин на своем поле обыграл «Майнц» в матче 1-го тура бундеслиги — 4:1.
Победу хозяевам принес хет-трик Кевина Беренса. 32-летний форвард забил на 1-й, 9-й и 70-й минутах. Еще один мяч на счету Милоша Пантовича, который отличился на 90+6-й минуте.
Единственный гол «Майнца» на 64-й минуте забил Антони Каси, а минутой ранее гости не реализовали пенальти.
В следующем туре «Унион» 26 августа сыграет в гостях с «Дармштадтом», а «Майнц» 27 августа дома встретится с «Айнтрахтом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
8
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
10
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
14
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
18
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|4 : 4
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|1 : 2
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|5 : 0
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|2 : 0
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|1 : 0
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|4 : 1
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -