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Сегодня, 21:54

«Унион» бесплатно подпишет Крала после завершения контракта со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который играет на правах аренды за «Унион», перейдет в немецкую команду на постоянной основе в статусе свободного агента.

Как сообщает Sport Bild, это станет возможно по окончании сезона-2023/24, так как у чеха летом закончится контракт с красно-белыми. Крал не намерен продлевать соглашение со «Спартаком». «Унион» в ближайшее время предложит 25-летнему игроку контракт.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» в 2019 году. Красно-белые заплатили за него 12 миллионов евро. Полузащитник сыграл за российский клуб 60 матчей и отдал 6 голевых передач.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.

Летом этого года Крал снова приостановил контракт с московским клубом и перешел в «Унион». За берлинскую команду он сыграл 18 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Алекс Крал
ФК Спартак (Москва)
ФК Унион Берлин
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