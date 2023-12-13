«Унион» бесплатно подпишет Крала после завершения контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который играет на правах аренды за «Унион», перейдет в немецкую команду на постоянной основе в статусе свободного агента.

Как сообщает Sport Bild, это станет возможно по окончании сезона-2023/24, так как у чеха летом закончится контракт с красно-белыми. Крал не намерен продлевать соглашение со «Спартаком». «Унион» в ближайшее время предложит 25-летнему игроку контракт.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» в 2019 году. Красно-белые заплатили за него 12 миллионов евро. Полузащитник сыграл за российский клуб 60 матчей и отдал 6 голевых передач.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.

Летом этого года Крал снова приостановил контракт с московским клубом и перешел в «Унион». За берлинскую команду он сыграл 18 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.