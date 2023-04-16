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Германия

Сегодня, 20:27

«Унион» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Бохумом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Унион» — «Бохум».
Фото AFP
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«Унион» на своем поле сыграл вничью с «Бохумом» в 28-м туре бундеслиги — 1:1.

В концовке первого тайма берлинцев вывел вперед гол Йосипа Юрановича. На 55-минуте «Бохум» сумел отыграться благодаря голу Кевина Штегера, а 6 минут спустя хозяева остались в меньшинстве вторую желтую карточку получил Пауль Йеккель.

«Унион» с 52 очками сохранил третье место в бундеслиге, но упустил возможность приблизиться к «Боруссии», идущей на второй строчке. «Бохум» с 27 баллами идет на 15-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
16 апр, 18:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:1
Бохум
Футбол
ФК Бохум
ФК Унион Берлин
0
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