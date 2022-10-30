«Унион» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха благодаря голу на 90+7-й минуте

«Унион» дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:1.

На гол защитника гостей Нико Эльведи, хозяева ответили результативными ударами Кевина Беренса и Данило Дуки на 90+7-й минуте матча.

Берлинцы с 26 очками вернули себе лидерство в бундеслиге. «Боруссия» с 16 очками — на 10-м месте.