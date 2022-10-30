«Унион» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха благодаря голу на 90+7-й минуте

Сегодня, 19:26
«Унион» дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:1.
На гол защитника гостей Нико Эльведи, хозяева ответили результативными ударами Кевина Беренса и Данило Дуки на 90+7-й минуте матча.
Берлинцы с 26 очками вернули себе лидерство в бундеслиге. «Боруссия» с 16 очками — на 10-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования