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Германия

Сегодня, 19:25

«Унион» прервал 10-матчевую серию без побед в бундеслиге, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Унион».
Фото Reuters
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«Унион» дома победил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Гола за хозяев забили Кевин Фолланд (23-я минута), Бенедикт Холлербах (50-я) и Миккель Кауфманн (75-я). У гостей отличился Алассан Плеа (77-я).

«Унион» прервал 10-матчевую серию без побед в бундеслиге (9 поражений и 1 ничья) и поднялся на 15-е место в турнирной таблице (10 очков). «Боруссия» находится на 10-й строчке с 16 баллами.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 дек, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
3:1
Боруссия М

В других встречах 14-го тура «Вердер» со счетом 2:0 обыграл «Аугсбург», а «Хайденхайм» победил «Дармштадт» (3:2).

«Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии (17 очков), «Вердер» — 12-й (14), «Хайденхайм» — 13-й (14), а «Дармштадт» — 17-й (9).

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 дек, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:0
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 дек, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
3:2
Дармштадт

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Дармштадт
ФК Унион Берлин
0
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