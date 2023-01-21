«Унион» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»

Сегодня, 19:29
«Унион» в матче 16-го тура чемпионата Германии обыграл «Хоффенхайм» со счетом 3:1.
На гол Ильхаса Бебу хозяева ответили дублем Данило Дуки, а также голом Джейми Левелинг. При этом на 25-й минуте при счете 0:0 форвард берлинцев Джордан Сибачо.
После этого матча «Унион» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 18 очками — на 12-й строчке.
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Основные источники исследования