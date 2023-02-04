«Унион» победил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге

Сегодня, 19:26
«Унион» одолел «Майнц» со счетом 2:1 в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Победный мяч на 84-й минуте матча забил нападающий берлинцев Теосон Жордан Сьебатше.
«Унион» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Однако у «Баварии», которая отстает на 2 очка, есть еще игра в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования