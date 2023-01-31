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Германия

Сегодня, 17:34

«Унион» может отказаться от подписания Иско из-за проваленного медобследования

Иван Шитик
Корреспондент
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Переход полузащитника Иско в «Унион» находится на грани срыва из-за проваленного игроком медобследования, сообщает журналист Филипп Маркуардт.

Отмечается, что немецкий клуб еще может подписать игрока, который находится в статусе свободного агента. Однако в таком случае условия контракта будут серьезно пересмотрены.

Ранее сообщалось, что 30-летний испанец подпишет контракт с командой из Берлина до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.

В декабре 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года.

Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

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1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Иско Аларкон (Иско)
ФК Унион Берлин
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