«Унион» может отказаться от подписания Иско из-за проваленного медобследования

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Переход полузащитника Иско в «Унион» находится на грани срыва из-за проваленного игроком медобследования, сообщает журналист Филипп Маркуардт.
Отмечается, что немецкий клуб еще может подписать игрока, который находится в статусе свободного агента. Однако в таком случае условия контракта будут серьезно пересмотрены.
Ранее сообщалось, что 30-летний испанец подпишет контракт с командой из Берлина до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.
В декабре 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года.
Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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