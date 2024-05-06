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Сегодня, 17:14

«Унион» объявил об увольнении главного тренера команды Ненада Бьелицы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица покинул свой пост, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

52-летний хорватский специалист возглавлял «Унион» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Марко Гроте, который ранее тренировал молодежную команду немецкого клуба.

«Унион» (30 очков) после 32 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги. 5 мая команда на своем поле проиграла «Бохуму» (3:4) в 32-м туре.

Футбол
ФК Унион Берлин
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