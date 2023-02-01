«Унион» обыграл «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

«Унион» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:1. Встреча прошла на «Ан дер Альтен Форстерай» в Берлине.

На 5-й минуте Лука Вальдшмидт вывел гостей вперед. Однако почти сразу Робин Кнохе сравнял счет. Больше в первом тайме голов забито не было. На 63-й минуте у «Униона» на поле вышел опытный нападающий Кевин Беренс, который на 79-й минуте забил победный мяч.

Соперник берлинской команды по четвертьфиналу определится после жеребьевки.