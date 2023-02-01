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Германия

Сегодня, 00:43

«Унион» обыграл «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Унион» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:1. Встреча прошла на «Ан дер Альтен Форстерай» в Берлине.

На 5-й минуте Лука Вальдшмидт вывел гостей вперед. Однако почти сразу Робин Кнохе сравнял счет. Больше в первом тайме голов забито не было. На 63-й минуте у «Униона» на поле вышел опытный нападающий Кевин Беренс, который на 79-й минуте забил победный мяч.

Соперник берлинской команды по четвертьфиналу определится после жеребьевки.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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24%

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19%

2.07
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