«Унион» обыграл «Вольфсбург» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

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«Унион» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:1. Встреча прошла на «Ан дер Альтен Форстерай» в Берлине.
На 5-й минуте Лука Вальдшмидт вывел гостей вперед. Однако почти сразу Робин Кнохе сравнял счет. Больше в первом тайме голов забито не было. На 63-й минуте у «Униона» на поле вышел опытный нападающий Кевин Беренс, который на 79-й минуте забил победный мяч.
Соперник берлинской команды по четвертьфиналу определится после жеребьевки.
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