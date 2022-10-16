«Унион» всухую победил «Боруссию», Хаберер оформил дубль

Сегодня, 20:22
«Унион» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Германии.
Дублем в составе победителей отметился полузащитник Яник Хаберер, на счету которого теперь три мяча в нынешнем сезоне.
«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования