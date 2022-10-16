«Унион» всухую победил «Боруссию», Хаберер оформил дубль

«Унион» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Яник Хаберер, на счету которого теперь три мяча в нынешнем сезоне.

«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.