Упамекано отреагировал на победу «Баварии» в матче с «Боруссией»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (4:2) в чемпионате Германии.

«Важно было обыграть «Боруссию», мы всегда хотим быть на вершине. Я думаю, вы увидели это на поле. Тем не менее мы знаем, что борьба за титул ещё далека от завершения», — цитирует Упамекано журналист Керри Хау.

Упамекано отметился голом в этой встрече.