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Германия

Сегодня, 13:33

Упамекано отреагировал на победу «Баварии» в матче с «Боруссией»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (4:2) в чемпионате Германии.

«Важно было обыграть «Боруссию», мы всегда хотим быть на вершине. Я думаю, вы увидели это на поле. Тем не менее мы знаем, что борьба за титул ещё далека от завершения», — цитирует Упамекано журналист Керри Хау.

Упамекано отметился голом в этой встрече.

Тухель возглавил «Баварию» неделю назад. Под его руководством мюнхенцы смогли обыграть в матче бундеслиги дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Дайот Упамекано
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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