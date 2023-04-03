Упамекано отреагировал на победу «Баварии» в матче с «Боруссией»

Сегодня, 13:33
Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (4:2) в чемпионате Германии.
«Важно было обыграть «Боруссию», мы всегда хотим быть на вершине. Я думаю, вы увидели это на поле. Тем не менее мы знаем, что борьба за титул ещё далека от завершения», — цитирует Упамекано журналист Керри Хау.
Упамекано отметился голом в этой встрече.
Тухель возглавил «Баварию» неделю назад. Под его руководством мюнхенцы смогли обыграть в матче бундеслиги дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.