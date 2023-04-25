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Германия

Сегодня, 11:25

В «Айнтрахте» подтвердили интерес «Баварии» к Коло Муани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к форварду Рандалю Коло Муани.

«Пока не было никаких конкретных запросов ни от «Баварии», ни от других. Конечно, Рандаль привлек внимание своими выступлениями. Это нормально, что такой клуб, как «Бавария», также заинтересован в нем. Но «Бавария» не единственный клуб, который хочет его приобрести. С другой стороны, Коло Муани по-прежнему чувствует себя очень комфортно у нас, у него все еще есть моменты, над которыми он может очень хорошо поработать у нас», — приводит слова Креше Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» готов расстаться с Коло Муани минимум за 100 миллионов евро плюс бонусы.

Французский футболист выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года, контракт до 2-27 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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