В «Баварии» ожидают, что Киммих продолжит выступать за команду

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем немецкого полузащитника команды Йозуа Киммиха.

«У нас состоялся очень хороший и позитивный разговор. Будет еще больше общения. Йозуа был ключевым игроком «Баварии» на протяжении многих лет. Ожидается, что он останется им и в будущем», — приводит слова Эберля журналист Керри Хау в социальных сетях.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.

Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.