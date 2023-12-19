В «Баварии» подтвердили, что Мюллер подпишет новый контракт с клубом

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что форвард мюнхенцев Томас Мюллер подпишет новый контракт с клубом.

18 декабря сообщалось, что 34-летний немец продлит контракт с «Баварией» до 2025 года. Действующее соглашение Мюллера с клубом истекает следующим летом.

«Это всего лишь вопрос дней или часов, когда об этом будет объявлено. Я думаю, что в интересах всего клуба, чтобы Томас Мюллер остался с нами», — сказал Хенесс в интервью Servus TV.

В текущем сезоне Мюллер провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.