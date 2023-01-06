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Германия

Сегодня, 16:01

В «Баварии» подтвердили интерес к голкиперу Янну Зоммеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб проявляет интерес к голкиперу гладбахской «Боруссии» Янну Зоммеру.

«Не люблю говорить об игроках других клубов, но интерес к Зомеру определенно есть. Мы рассматриваем разные варианты и вскоре примем решение», — приводит слова Салихамиджича Sky Deutschland.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матче, пропустил 14 мячей и четыре раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Хасан Салихамиджич
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