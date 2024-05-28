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Сегодня, 19:26

В «Баварии» подтвердили назначение Компани на пост нового тренера

Алина Савинова
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб в ближайшее время объявит о назначении бельгийского специалиста Венсана Компани на должность главного тренера команды.

«Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В субботу, 25 мая, сообщалось, что «Бавария» достигла договоренности с «Бернли» о выкупе контракта Компани. Отмечалось, что мюнхенцы заплатят английскому клубу компенсацию в размере 12 миллионов евро, а контракт 38-летнего бельгийского тренера с «Баварией» будет рассчитан до июня 2027 года.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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