В «Баварии» подтвердили назначение Компани на пост нового тренера

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб в ближайшее время объявит о назначении бельгийского специалиста Венсана Компани на должность главного тренера команды.

«Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В субботу, 25 мая, сообщалось, что «Бавария» достигла договоренности с «Бернли» о выкупе контракта Компани. Отмечалось, что мюнхенцы заплатят английскому клубу компенсацию в размере 12 миллионов евро, а контракт 38-летнего бельгийского тренера с «Баварией» будет рассчитан до июня 2027 года.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале.