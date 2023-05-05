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Сегодня, 17:03

В «Баварии» положительно оценивают шансы на подписание Коло-Муани

Руслан Минаев
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В «Баварии» положительно оценивают шансы клуба на подписание форварда «Айтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенцы рассчитывают договориться о переходе нападающего за 60 миллионов евро плюс бонусы. В то время как «Айнтрахт» планирует выручить за Коло-Муани около 120 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коло Муани провел 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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