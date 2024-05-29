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Сегодня, 19:09

В «Баварии» прокомментировали назначение Компани на пост главного тренера

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на назначение Венсана Компани на пост главного тренера. Он считает, что специалист хорошо соответствует игровой философии и идентичности клуба.

«Его команды хотят владеть мячом, хотят играть в футбол доминантно и с высокой интенсивностью. Это молодой, очень амбициозный тренер, имеющий большой международный опыт. Он держит руку на пульсе игроков и точно знает, что должно происходить на поле», — цитирует Фройнда сайт «Баварии».

Ранее Компани также прокомментировал свое назначение.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем сегодня, 29 мая.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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Компани — о назначении в «Баварию»: «Для меня большая честь представлять этот клуб»