Президент «Баварии»: «Такого игрока, как Мюллер, больше никогда не будет»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новый контракт форварда Томаса Мюллера. Функционер назвал немца легендарным игроком клуба. Соглашение 34-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года.

«Мюллер принадлежит «Баварии», как Фрауэнкирхе принадлежит Мюнхену. Он родился недалеко от города, вырос в этом клубе и уже стал его легендой, хотя еще играет. Очень немногие футболисты достигают этого. Его карьера усеяна записями для учебников истории. «Баварию» сформировали многие люди, и такого игрока, как Томас Мюллер, больше никогда не будет», — цитирует Хайнера сайт «Баварии».

Мюллер является воспитанником «Баварии». С мюнхенцами форвард 12 раз выигрывал бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и 8 раз побеждал в Суперкубке страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.