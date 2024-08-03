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Сегодня, 09:29

В «Баварии» прокомментировали переход полузащитника Пальиньи из «Фулхэма»

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Спортивный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал трансфер полузащитника Жоау Пальиньи в мюнхенский клуб.

Португалец подписал контракт с «Баварией» до лета 2028 года. Мюнхенцы заплатили «Фулхэму» за этот трансфер 51 миллион евро по данным портала Transfermarkt.

«Признаюсь честно, я был очень рад, что Жоау наконец-то здесь. Мы были убеждены в этом еще в прошлом году. Он был с нами, уже прошел медицинский тест, уже чувствовал себя как дома, уже приехал. А потом на последних нескольких метрах, в этот короткий период, когда «Фулхэм» не мог найти замену, трансфер не состоялся. Я рад, что теперь он здесь. Думаю, он усилит команду», — приводит слова Дризена Sky Sports.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 33 матча за «Фулхэм» в АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Футбол
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