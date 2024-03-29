В «Баварии» рассказали о будущем в команде Горецки

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о будущем полузащитника Леона Горецки в мюнхенском клубе. Он отметил, что игрок важен для клуба.

«Леон — топ-игрок. Он является важной частью «Баварии». Однако тренер тоже влияет на формирование состава. Тот факт, что Леон является игроком сборной Германии и играет для нас важную роль, неоспорим», — приводит слова Эберля журналист Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне 29-летний Горецка провел 31 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 30 миллионов евро.

«Бавария» после 26 туров чемпионата Германии занимает второе место, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.