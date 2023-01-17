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Германия

Сегодня, 17:31

В «Баварии» рассказали о ходе переговоров по Зоммеру

Виктория Кравченко
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал, как протекают переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по трансферу голкипера Янна Зоммера. Ранее клуб отклонил предложение мюнхенцев, которые предложили 9 миллионов евро за футболиста.

«Клубы продолжают обсуждать трансфер. Не могу сказать, что переговоры по Зоммеру находятся на завершающей стадии. Мы рассматриваем и другие варианты. Кевин Трапп? Нет смысла называть какие-либо имена», — цитирует Кана итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» находится в поисках замены голкиперу Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона-2022/23 из-за травмы.

В нынешнем сезоне Зоммер пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2023 года.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Менхенгладбахская «Боруссия» отказалась продавать Зоммера в «Баварию» за 8 миллионов евро