В «Баварии» рассказали о переговорах по новому контракту с Шупо-Мотингом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о будущем нападающего Эрика Шупо-Мотинга.

«Мы ведем позитивный диалог с агентом игрока. Нам бы хотелось его сохранить. Он тоже хочет остаться в «Баварии». Шупо-Мотинг сейчас в отличной форме, нам очень нравится, как он играет. Попробуем уладить все детали в ближайшее время», — цитирует функционера Bild.

По данным источника, 33-летний футболист на данный момент получает 3,5 миллиона евро в год. Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет подписать долгосрочный контракт, но с повышением оклада.

В этом сезоне он провел в составе клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.