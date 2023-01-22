В «Баварии» рассказали о переговорах по новому контракту с Шупо-Мотингом

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением о будущем нападающего Эрика Шупо-Мотинга.
«Мы ведем позитивный диалог с агентом игрока. Нам бы хотелось его сохранить. Он тоже хочет остаться в «Баварии». Шупо-Мотинг сейчас в отличной форме, нам очень нравится, как он играет. Попробуем уладить все детали в ближайшее время», — цитирует функционера Bild.
По данным источника, 33-летний футболист на данный момент получает 3,5 миллиона евро в год. Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет подписать долгосрочный контракт, но с повышением оклада.
В этом сезоне он провел в составе клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования