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Сегодня, 07:02

В «Баварии» рассказали о переговорах с Паваром о новом контракте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем защитника команды Бенжамена Павара.

«Мы обсудим с Бенжаменом новый контракт — посмотрим на его самочувствие. Я счастлив, что он с нами, у него все получается, и результаты очень хорошие», — приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Ранее Павар заявил, что пока не готов обсуждать свой новый контракт с клубом. Соглашение 27-летнего футболиста истекает в июне 2024 года. На игрока претендуют «Барселона» и «Интер».

В этом сезоне защитник провел 26 матчей за команду в бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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