В «Баварии» рассказали, почему не интересовались Криштиану Роналду

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отреагировал на слухи о том, что мюнхенский клуб минувшим летом мог подписать нападающего Криштиану Роналду.

«Откуда берутся эти разговоры? Полная ерунда. Роналду — отличный футболист, но в концепцию и философию нашего клуба явно бы не вписался», — приводит слова Кана Bild.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что у 37-летнего португальца была возможность перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако футболист отказался от этого предложения, так как ищет клуб в Европе.