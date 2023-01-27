«Бавария» оптимистична по поводу подписания Кейна. «Тоттенхэм» не хочет продавать его в клуб АПЛ

В «Баварии» с оптимизмом смотрят на шансы заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, руководители мюнхенского клуба видят несколько оптимистичных сигналов относительно того, что Кейна можно подписать. Во-первых, он до сих пор не заключил новый контракт с клубом. Действующий рассчитан до лета 2024 года.

Во-вторых, в «Баварии» слышали о том, что «шпоры» не хотят продавать 29-летнего игрока в другой клуб АПЛ. В-третьих, в немецком клубе форварду будет гораздо проще выиграть трофеи, чем в «Тоттенхэме».

Кейн в текущем сезоне сыграл за английскую команду 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 3 результативных паса.