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Сегодня, 04:11

В «Баварии» уверены, что Лукас Эрнандес продлит контракт с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уверен, что защитник Лукас Эрнандес продлит контракт с клубом.

«Переговоры с агентами Лукаса проходят очень хорошо. У Эрнандеса есть ген «Баварии». Его будущее связано с нашим клубом, в этом нет сомнений», — приводит Bild слова Салихамиджича.

Лукас Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за мюнхенцев. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Бавария
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