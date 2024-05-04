В «Баварии» заявили, что Тухель не останется главным тренером команды

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не останется в команде на следующий сезон.

Об этом в эфире Viaplay Sport заявил спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд.

«Бавария» в феврале объявила об уходе 50-летнего специалиста по окончании сезона. Позже появилась информация, что Тухель может продолжить работу в клубе.

Ранее журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии» входят Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»), Роджер Шмидт («Бенфика») и Хулен Лопетеги, который летом прошлого года покинул «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне «Бавария» впервые за 12 последних сезонов не сумела стать чемпионом Германии. Титул досрочно завоевал «Байер».