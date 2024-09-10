В «Баварии» заявили о готовности продлить контракт с Мусиала

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал ход переговоров о продлении контракта полузащитника Джамала Мусиала.

«Мы хотим, чтобы он оставался с нами так долго, насколько это возможно. Мне кажется, он может стать вторым Томасом Мюллером. Он может остаться на следующие 20 лет», — цитирует Хайнера инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Мануэля Бонке.

Контракт 21-летнего Мусиала истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

За «Баварию» хавбек провел 166 матчей, забил 44 гола и сделал 31 результативную передачу.