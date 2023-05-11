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Германия

Сегодня, 15:40

В «Байере» заявили, что Хаби Алонсо останется в команде, несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к главному тренеру его команды Хаби Алонсо.

«У него контракт до 2024 года. Он счастлив здесь, и мы счастливы с ним. Нам нравится работать вместе, и я уверен, что он останется здесь в следующем сезоне. И, надеюсь, этих сезонов будет гораздо больше, но в футболе нельзя заглядывать далеко», — цитирует Карро AS.

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «Тоттенхэм», который в марте уволил Антонио Конте.

41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 31-го тура его команда с 48 очками занимает 6-е место в бундеслиге. Кроме того, «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ромой».

Футбол
ФК Байер
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хаби Алонсо
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