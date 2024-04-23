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Гендиректор «Байера» – о стоимости Вирца: «Если бы я был в «Барселоне» или «Реале», я бы говорил о миллиарде или двух»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что клуб не планирует продавать полузащитника Флориана Вирца в межсезонье.

Ранее Карро заявлял, что претенденты на Вирца должны заплатить «Байеру» около 150 миллионов евро.

«Я допустил ошибку. На самом деле у Флориана Вирца нет ценника. Если бы я был в «Барселоне» или «Реале», я бы говорил о миллиарде или двух миллиардах евро.

Если ни один игрок не захочет уходить, мы хотели бы оставить всех. Я помню переговоры с игроками, которые хотели уйти, чтобы выигрывать титулы. Сейчас они больше не могут приводить этот аргумент», – сказал Карро в интервью ZDF.

«Байер» досрочно стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24. 20-летний Вирц провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Байер
Флориан Вирц
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