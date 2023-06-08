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Германия

Сегодня, 10:04

В ближайшие дни «Бавария» объявит о переходе Лаймера и Геррейру

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» подпишет полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера и защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным источника, объявление о переходе запланировано на ближайшие два дня. Возможно, в пятницу. Оба игрока перейдут в клуб в статусе свободных агентов.

26-летний Лаймер в минувшем сезоне сыграл за «Лейпциг» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Он играет за клуб с 2017 года.

29-летний Геррейру в сезоне-2022/23 провел в составе «Боруссии» 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач. Он находится в команде с 2016 года.

Источник: Флориан Плеттенберг
Конрад Лаймер
Рафаэл Геррейру
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
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