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Германия

Сегодня, 07:24

В «Боруссии» отреагировали на возвращение Аллера к тренировкам

Виктория Кравченко
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал возвращение нападающего команды Себастьяна Аллера к тренировкам.

«Мы относимся к его возвращению на поле очень осторожно. В перерывах между процедурами он занимался спортом, беговыми упражнениями. Но быть бегуном и тренироваться с футбольной командой два раза в день — огромная разница, потому что движения разные и в футболе они более интенсивные», — приводит слова Келя пресс-служба клуба.

3 января Аллер вернулся к тренировкам с немецкой командой.

Летом 2022 года Аллер перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция. 28-летний футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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