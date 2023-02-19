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Германия

Сегодня, 21:39

В «Боруссии» подтвердили, что нападающий Тюрам летом хочет покинуть клуб бесплатно

Иван Шитик
Корреспондент
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Директор «Боруссии» из Менхегладбаха Маркус Виркус прокомментировал будущее нападающего Маркуса Тюрама.

«Мы должны признать, что на него есть спрос среди крупных клубов, и он вполне может туда уйти. Не буду скрывать разочарование от того факта, что игроки покидают наш клуб бесплатно», — цитирует менеджера Sport1

Срок контракта 25-летнего француза истекает по окончании сезона. Интерес к нему проявляют «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» и «Интер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше бундеслиги форвард отметился 11 голами в 20 матчах.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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