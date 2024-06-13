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Сегодня, 14:18

В «Боруссии» прокомментировали отставку Терзича

Виктория Кравченко
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Рикен прокомментировал отставку Эдина Терзича с поста главного тренера.

«Я работал с Эдином Терзичем долгое время с доверием, и когда он был тренером молодежи, и техническим директором, и совсем недавно главным тренером. На всех должностях для него было привилегией работать в этом клубе. Многие разговоры за последние несколько дней еще раз продемонстрировали эту любовь и страсть к клубу. Эдин всегда останется игроком «Боруссии» и частью семьи «Боруссии», — цитирует функционера пресс-служба команды.

Контракт Терзича с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.

Дортмундцы с Терзичем в сезоне-2023/24 стали финалистами Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). Сезон бундеслиги «Боруссия» завершила на пятой строчке

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Терзич покинул дортмундскую «Боруссию»

Терзич прокомментировал отставку с поста главного тренера дортмундской «Боруссии»