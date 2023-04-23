В «Боруссии» рассказали о будущем Ройса

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке рассказал, что думает о будущем полузащитника Марко Ройса в команде.

«В ближайшее время мы примем решение по контракту Марко. Думаю, на это уйдет до десяти дней», — цитирует Вацке журналист Фабрицио Романо.

Ройс играет в составе «Боруссии» с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня. Стоимость футболиста — 9 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний немец участвовал в 20 матчах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.