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Сегодня, 11:42

В «Боруссии» рассказали о будущем Ройса

Виктория Кравченко
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Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке рассказал, что думает о будущем полузащитника Марко Ройса в команде.

«В ближайшее время мы примем решение по контракту Марко. Думаю, на это уйдет до десяти дней», — цитирует Вацке журналист Фабрицио Романо.

Ройс играет в составе «Боруссии» с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня. Стоимость футболиста — 9 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний немец участвовал в 20 матчах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.

Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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