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Судейство

Сегодня, 15:08

В бундеслиге введут новую судейскую технологию

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Управляющий директор DFB Schiri GmbH Кнут Кирхер заявил, что в чемпионате Германии-2025/26 начнет применяться технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Что касается других судейских новшеств, возможно, немцы присоединятся к тем, кто участвует в эксперименте ФИФА, связанном с объявлениями решений рефери по стадиону после вмешательства видеоассистентов и просмотра повторов на мониторе у поля.

«Пока мы на стадии обсуждения этого проекта. Нужно дождаться результатов, получаемых ФИФА: как воспринимается это новшество и насколько хорошо все работает. Конечно, нельзя допустить, чтобы это негативно сказалось на наших арбитрах», — заявил судейский руководитель в интервью Kicker.

ФИФА
Бундеслига
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