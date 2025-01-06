В бундеслиге введут новую судейскую технологию

Управляющий директор DFB Schiri GmbH Кнут Кирхер заявил, что в чемпионате Германии-2025/26 начнет применяться технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Что касается других судейских новшеств, возможно, немцы присоединятся к тем, кто участвует в эксперименте ФИФА, связанном с объявлениями решений рефери по стадиону после вмешательства видеоассистентов и просмотра повторов на мониторе у поля.

«Пока мы на стадии обсуждения этого проекта. Нужно дождаться результатов, получаемых ФИФА: как воспринимается это новшество и насколько хорошо все работает. Конечно, нельзя допустить, чтобы это негативно сказалось на наших арбитрах», — заявил судейский руководитель в интервью Kicker.