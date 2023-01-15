В контракт Мукоко с «Боруссией» может быть включен пункт о переходе в «Барселону»

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продлить контракт с клубом, включив в соглашение пункт о переходе в «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, условия нового контракта с «Боруссией» может предполагать переход в «Барселону» за 50 миллионов евро. Мукоко хочет перейти в стан сине-гранатовых, однако каталонцы испытывают проблемы с возможным трансфером из-за финансовых ограничений. Поэтому «Барселона» хочет бесплатно подписать игрока, чей контракт истекает в конце сезона-2022/23. Отмечается, что испанский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.
В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.
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Основные источники исследования