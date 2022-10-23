В «Лейпциге» рассказали о влиянии владельца «Ред Булла» Матешица на клуб

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В пресс-службе «Лейпцига» в разговоре с «СЭ» отреагировали на смерть владельца «Ред Булла» Дитриха Матешица.
«Дитрих был генеральным директором нашего главного спонсора. Насколько сильно он влиял на нас? Он был очень важной частью нашего клуба», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Лейпцига».
Владелец и основатель «Ред Булла» Матешиц скончался в возрасте 78 лет. Австрийский бизнесмен умер после продолжительной болезни.
Компания Матешица является владельцем конюшни «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования