В «Лейпциге» рассказали о влиянии владельца «Ред Булла» Матешица на клуб

В пресс-службе «Лейпцига» в разговоре с «СЭ» отреагировали на смерть владельца «Ред Булла» Дитриха Матешица.

«Дитрих был генеральным директором нашего главного спонсора. Насколько сильно он влиял на нас? Он был очень важной частью нашего клуба», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Лейпцига».

Владелец и основатель «Ред Булла» Матешиц скончался в возрасте 78 лет. Австрийский бизнесмен умер после продолжительной болезни.

Компания Матешица является владельцем конюшни «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.