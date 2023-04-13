В менхенгладбахской «Боруссии» подтвердили уход Тюрама и Бенсебаини

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Ролан Виркус сообщил, что нападающий Маркус Тюрам и защитник Рами Бенсебаини покинут клуб этим летом в связи с истечением срока контрактов.

Оба игрока выступали за «Боруссию» с лета 2019 года.

«Мы были в открытом контакте с обоими игроками, жаль, что они не продлевают истекающие контракты, потому что оба очень много дали нам за последние четыре года. И мы также понимаем, что наши болельщики разочарованы тем, что они не остаются», — цитирует пресс-служба клуба Виркуса.

В сезоне-2022/23 Тюрам провел за команду 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. На счету Бенсебаини 6 голов в 25 матчах.