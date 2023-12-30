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Сегодня, 10:51

В Немецком футбольном союзе недовольны отношением ведущих игроков Германии к национальной сборной

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт раскритиковал игроков сборной Германии.

«В каком клубе бундеслиги ведущий игрок — немец? Я с ходу ни одного не могу назвать. Киммих в «Баварии» должен быть таковым, но до сих пор он не смог убедить в этом, в том числе свой клуб. Илкай Гюндоган, скажем, как ни странно, великолепно играет за свой клуб, а потом смотришь на его игру в сборной и задаешься вопросом: он что, прислал своего менее талантливого брата-близнеца вместо себя? Я не понимаю этого. У меня крайне противоречивые чувства касательно Евро-2024. С точки зрения потенциала мы можем пройти далеко. Но требования, ожидания и реальность пока очень далеки друг от друга, и для меня это совершенно необъяснимо. И я не думаю, что виноват в этом тренер», — приводит слова Шафферта Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Сборная Германии по футболу провела в 2023 году 11 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 2 игры завершила вничью и потерпела 6 поражений.

С 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. Немецкая сборная в группе А сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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