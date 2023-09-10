В Немецком футбольном союзе прокомментировали увольнение Флика

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф высказался об увольнении Ханси Флика с поста главного тренера сборной Германии.

DFB 10 сентября объявил об увольнении 58-летнего специалиста. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

«Мы согласились с тем, что сборная нуждается в новом импульсе после последних неутешительных результатов. Нам нужно хорошее настроение и уверенность в преддверии чемпионата Европы в нашей стране.

Лично для меня это решение стало одним из самых сложных за все время моего пребывания на этом посту, потому что я ценю Ханси Флика и его помощников как людей и профессионалов. Но спортивный успех является главным приоритетом для нас, поэтому это решение было неизбежным», – цитирует Нойендорфа официальный сайт немецкого футбольного союза.

Флик возглавлял сборную Германии с 2021 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.