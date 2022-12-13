В руководстве «Баварии» не все считают Ливаковича оптимальной заменой травмированному Нойеру

В руководстве «Баварии» разделились мнения по голкиперу сборной Хорватии Доминику Ливаковичу, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

27-летний хорват в данный момент является приоритетным вариантом для мюнхенского клуба, хотя у «Баварии» также есть опции в виде Яна Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии» и Кейлора Наваса из «ПСЖ».

Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу и выбыл до конца этого сезона.

27-летний Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/23, в которых пропустил 35 мячей и 4 раза сыграл на ноль.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола, дважды оставляя свои ворота сухими.